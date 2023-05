Folkband Circo Maximo filmt videoclip in oude zwembaden van Heist: “Nummer is een ode aan jeugdjaren en topsporters”

Studenten opnieuw welkom bij Telenet tijdens de blok

In samenwerking met de Stad Mechelen zet Telenet opnieuw de deuren van haar hoofdkantoor open voor studenten tijdens de blokperiode. Tot en met vrijdag 30 juni kunnen jongeren uit Mechelen en omstreken tijdens de kantooruren terecht bij de Telecomspeler. Goed voor zo’n 40 extra studieplekken per dag. Studenten krijgen een studieplek in een gedeelde kantoorruimte van Telenet en de Belgische voetbalclub KV Mechelen, die zich bevindt pal naast het hoofdkantoor van de telecomspeler. Naast een indrukwekkend uitzicht op het stadion van de eersteklasser, kunnen studenten genieten van gratis warme dranken en – uiteraard – gratis wifi. Andere (betalende) faciliteiten, zoals het bedrijfsrestaurant of de broodjesbar, zijn ook vrij toegankelijk in het hoofdkantoor van Telenet tijdens de middagpauze", klinkt het.