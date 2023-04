Exclusieve zadenmengeling voor Vogel van het Jaar ingezaaid in Grasheide: “We willen de leefomgeving van de Putter verbeteren”

Dertiger wil mildere straf na veroorde­ling van drugs- en wapenbezit: “8.000 euro is veel geld voor mijn cliënt”

Een werkstraf. Dat is wat het parket maandag vorderde tegen een 32-jarige man uit Berlaar. De dertiger tekende verzet aan tegen een vonnis dat hem voor zes maanden naar de gevangenis had gestuurd. Er werd toen ook een geldboete van 8.000 euro effectief opgelegd. “En dat is een grote som geld voor mijn cliënt”, zei de verdediging