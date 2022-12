Ex-werknemer van Black&Decker Belgium krijgt 18 maanden met uitstel voor diefstal van werktuigen ter waarde van tienduizenden euro’s

Het was de gereedschappenfabrikant zelf die de diefstallen had opgemerkt in 2019. Het lichtte de politie in en die startte op zijn beurt een onderzoek op. Zij brachten ook zijn modus operandi aan het licht. “En die was bijzonder inventief”, luidde het vorige maand op zitting. “De man werkte op de dienst van de online aankopen en wiste verschillende betalingsbewijzen uit waardoor deze uiteindelijk gratis werden opgestuurd. Opvallend genoeg gebeurde dat steeds bij dezelfde klanten. Wanneer ook zij werden verhoord, bleek dat ze de beklaagde kenden en ze via hem goedkoper aan de gereedschappen konden geraken.”