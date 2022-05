Ex-profvoetballer en Westerlo-icoon Jef Delen speelt afscheidsmatchen voor eigen publiek in Beerzel: “Het lichaam wil niet meer mee”

Vrouwenvoetbal Red Flames bereiden EK voor in Vanderpoor­ten­sta­di­on in Lier

In aanloop naar het EK voetbal voor vrouwen zullen de Red Flames drie voorbereidingswedstrijden afwerken in het Herman Vanderpoortenstadion in Lier. Voor bondscoach Ives Serneels, die in 1997 als speler nog kampioen werd met Lierse, is het een terugkeer naar de roots.

20 mei