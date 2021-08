Emiel ‘Mil’ De Cock (78) stierf nadat jonge autobestuurder door gevel van zijn woning rijdt

Het ongeloof bij de buurtbewoners van de Kleinmannekensstraat in Putte was ook uren na het ongeval nog bijzonder groot. Zij verzamelden in de loop van dinsdagvoormiddag samen met enkele familieleden van de zeventiger voor de woning van ‘Nonkel Mil’. Want zo stond hij er het best bekend. “Nooit getrouwd en geen kinderen, maar nooit alleen”, luidt het. “Bij Mil was iedereen welkom. Het was daar zo goed als op elk uur van de dag volle bak.” De 78-jarige stierf in de nacht van maandag op dinsdag bij een verkeersongeval, toen hij al slapend werd bedolven onder de stenen van zijn gevel nadat een jonge chauffeur (20) tegen zijn woning was gereden.