Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Heist-op-den-Berg Heistse ridders nodigen Marc Van Ranst uit voor interview in CC Zwaneberg

Het Heistse riddergenootschap Orde van de Zwaan en cultuurcentrum Zwaneberg organiseren op vrijdag 6 mei een interview met viroloog Marc Van Ranst. VTM-journaliste Hannelore Simoens stelt de vragen. Het is het eerste interview van een nieuwe reeks lezingen en debatavonden in Zwaneberg, waarbij actuele thema’s aan het publiek worden gepresenteerd aan de hand van spraakmakende figuren. “In een uniek tijdperk waarin we reikhalzend uitkijken naar een zorgeloze zomer stellen we vragen aan de man die de afgelopen jaren niet uit de actualiteit te denken was. Los van de actuele situatie, willen we in dit interview vooral peilen naar de verhalen achter de cijfers en terugblikken met Marc Van Ranst op wat ongetwijfeld de meest bewogen periode uit zijn leven zal zijn”, deelt de ridderorde mee. Tickets bestellen doe je via de site van Zwaneberg.

12 april