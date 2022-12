Een miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Putte raakten jullie het meest in 2022: van een dodelijk verkeersongeval tot een gitaarwinkel voor linkshandigen

PutteMeer dan een miljoen keer, zo vaak werden de artikels van Het Laatste Nieuws uit en over Putte het voorbije jaar aangeklikt. We brachten grote en kleine verhalen, met goed en slecht nieuws, jullie lazen ze massaal. Van een dodelijk verkeersongeval tot een gitaarwinkel waar linkshandigen van over heel de wereld langskomen. Wij maakten een jaaroverzicht met de artikels die jullie het meest konden bekoren.

Het verhaal dat jullie dit jaar het meest raakte was dat over een zwaar verkeersongeval op de Berlaarbaan in Sint-Katelijne-Waver. Een 33-jarige man uit Putte kwam daarbij om het leven. De bestuurder van de andere auto, een 18-jarig meisje werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

In maart kwam een ander ongeval, gebeurd in 2021 opnieuw in het nieuws. In de vroege ochtend reed een auto door de gevel van de woning van Emiel De Cock (78), die daarbij om het leven kwam. Begin dit jaar moest de 20-jarige chauffeur, die onder invloed was van alcohol, zich verantwoorden voor de rechtbank. Hij werd ook nog gedagvaard voor twee andere feiten. De politierechter stelde een dokter aan om te onderzoeken of de 20-jarige Y.H., de chauffeur die het ongeval veroorzaakte, nog wel in staat is om te mogen rijden met een wagen.

Volledig scherm Het ongeval gebeurde in de Kleinmannekensstraat in Putte. Een wagen reed er door de gevel van een woning. De bewoner, Emiel De Cock (78) overleefde het ongeval niet. Hij raakte bedolven onder de brokstukken. © Tim Van der Zeypen / RV

Van de politierechtbank naar assisen. In november gingen we in gesprek met strafpleiter Veronique Gysbrechts (33). Ze startte haar carrière in 2016 aan de balie van Antwerpen en zal binnenkort voor de allereerste keer pleiten in het hof van assisen. Ze staat daar de verdachte bij in de zaak van Christine (70), die werd verkracht en omgebracht met 30 messteken. “Ik kijk daar absoluut naar uit, hoe gek dat ook mag klinken”, klonk het bij Veronique. “Assisen is voor strafpleiters toch wel het summum. Het hoogste van het hoogste. Het is ook een totaal andere manier van rechtsbeleving.”

Volledig scherm Advocate Veronique Gysbrechts in het gerechtsgebouw van Mechelen © David Legreve

Afscheid

Dit jaar was ook voor een aantal mensen het moment van een nieuwe stap in hun leven. Zo zette ex-profvoetballer Jef Delen (45) uit Beerzel een punt achter zijn carrière. De gewezen speler van onder andere KVC Westerlo, KV Mechelen en Verbroedering Geel hing in mei zijn voetbalschoenen aan de haak langs het terrein van zijn laatste club Rode Ster Corsica Beerzel. Vrienden, familie, ex-collega’s en de ‘Caje’ wuifden hem uit richting zijn voetbalpensioen.

Ook Robert Van Wunsel (71) en zijn vrouw Magda sloten in 2022 hun carrière af. Zij stopten na meer dan veertig jaar met hun doe-het-zelfzaak Van Wunsel op de Waversesteenweg in Putte. “Eens moet het stoppen. Ik word 71”, vertelde Robert. In de plaats van de doe-het-zelfzaak komt een woonproject voor veertig gezinnen. Het gaat om nieuwbouw, maar die zal de geest ademen van de vroegere melkerij Sint-Isidoor.

Volledig scherm Links: afscheid van Jef Delen, hier met zijn dochter Lily-Rose, op de velden van Rode Ster Corsica in Beerzel. Rechts; Robert Van Wunsel en zijn vrouw Magda voor hun zaak. © David Legreve/Marc Aerts

Waar de ene geniet van zijn pensioen, zit de andere nog middenin zijn succesvolle carrière. Dat is onder andere het geval bij Tamara De Keyser (46). Zij opende dit jaar het derde filiaal van haar conceptstore Atelier Olala op de Mechelbaan. Tamara combineert er een interieur- en (droog)bloemenzaak met koffiebar en een workshopruimte. “In de nieuwe winkel kan je kan je een shopdagje combineren met een ontbijt, lunch of take-away koffie”, klonk het.

Wie ook nog niet meteen aan stoppen denkt is Yolande Wauters uit Peulis. Veertig jaar geleden organiseerde ze samen met haar man Eric voor de eerste keer één van de evenementen waar elke paardenliefhebber jaarlijks naar uitkijkt: de Mechelse Kerstjumping. En dat deden ze nergens minder dan in hun eigen tuin. Eric is er al even niet meer, maar zijn weduwe houdt de teugels stevig in handen. Naar aanleiding van de jubileumeditie brachten we haar een bezoekje, op de plek waar het allemaal begon. “Jumping Mechelen is als een baby voor mij en die laat je niet los”, aldus Yolande. Al staat de opvolging intussen wel klaar.

Volledig scherm WEEKENDINTERVIEW met Yolande Wouters nav 40 jaar Kerstjumping Mechelen © David Legreve

We sluiten dit overzicht af met een verhaal over een unieke zaak in de gemeente én in de Benelux. In 2005 richtte Patrick Van Rompaey Lefty Guitars op, een gitaarwinkel voor linkshandigen. Ondertussen draait de eenmanszaak dus al bijna twintig jaar mee. “Ik krijg hier mensen van Nederland en Frankrijk, en in de loop der jaren ook één Italiaan, over de vloer en stuur gitaren op van Wetteren tot Japan”, vertelde Patrick.

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

