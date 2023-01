Dubbel zo snel in zone dertig

Sint-Katelijne-Waver Chauffeur geflitst aan 78 kilometer per uur in bebouwd kom

Een autobestuurder is op de Mechelsesteenweg in Sint-Katelijne-Waver geflitst aan 78 kilometer per uur. Op die plek mag er niet sneller gereden worden dan 50 kilometer per uur. In totaal werden er door de politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) 276 chauffeurs gecontroleerd op snelheid. 55 ervan reden te snel.

