Dertiger riskeert celstraf nadat hij ex van zijn vriendin met mes bedreigt: “Ik wilde haar verdedigen”

In februari 2021 stapte het slachtoffer naar de politie in Sint-Katelijne-Waver om klacht in te dienen. “Ik werd plots aangevallen en kreeg een mes op de keel gezet”, verklaarde hij. De 31-jarige kon snel worden geïdentificeerd. Hij gaf toe dat hij de man had bedreigd, maar vertelde dat het geen mes was. “Het was een sleutel”, beweerde de dertiger.