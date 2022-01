Dertiger overleden na frontale aanrijding

REGIO Mechelen-Lier Van Me­ga-insecten bij Technopo­lis tot een lichtjes­wan­de­ling in Heist-op-den-Berg: Dit zijn onze 5 tips voor het kerstweek­end in Mechelen en omstreken

Tijdens een weekend dat in teken staat van Kerstmis, kan je op verschillende plaatsen in onze regio nog iets anders doen dan aan de feesttafel aanschuiven. Wie de kerstkilo’s al meteen wil kwijtspelen met een wandeling, krijgt op zondag al zijn kans in onder andere Mechelen, Heist-op-den-Berg en Putte. Een van de laatste concertjes van het jaar pik je dan weer mee in Nijlen. Dit zijn onze 5 weekendtips voor Mechelen en omstreken.

24 december