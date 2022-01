Dertiger overleden na frontale aanrijding, 18-jarig meisje in levensgevaar afgevoerd

Sint-Katelijne-Waver Politiezo­ne ging het afgelopen najaar langs in alle scholen uit zijn gemeenten: “2.193 fietsers gecontro­leerd in zoektocht naar beste school inzake fietsvei­lig­heid”

De politiezone van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft het afgelopen najaar 2.193 fietsen gecontroleerd in alle 23 scholen uit de verschillende gemeentes. “Van alle gecontroleerde fietsen, waren 1.616 fietsen helemaal in orde”, zegt Lies Verreet van de lokale politiezone. Met de actie ging de politiezone in elke gemeente op zoek naar de ‘beste school inzake fietsveiligheid’. Voor Bonheiden werd dat Sint-Mariaschool, in Duffel ging de overwinning naar De Meyl en in Sint-Katelijne-Waver was de Dijkstein. In Putte tot slot werd de Vrije Basisschool Putte tot winnaar gekroond. Zij kregen nog een eervolle vermelding door de politiezone. “Zij waren de school in de politiezone waar het hoogste percentage van fietsen werd aangeboden. Namelijk 217 fietsen op 251 leerlingen”, besluit Verreet.

