Dames willen ploeg oprichten bij Rode Ster Corsica: “Speelsters zijn nog welkom”

Een aantal dames uit de regio van Beerzel willen bij lokale voetbalclub Rode Ster Corsica een damesafdeling oprichten. Ze zoeken nog naar een aantal medespeelsters om aan het seizoen 2023-2024 te kunnen starten. “Het begon met acht meisjes die wat meer wilden sporten en ondertussen zijn we met een twintigtal. Dat mogen er nog mee zijn, maar met dit aantal kunnen we hopelijk al het bestuur van Corsica overtuigen om een damesploeg op te richten”, vertelt Emma Mertens, één van de initiatiefneemsters. “Een vijftal speelsters hebben al speelervaring, voor de meerderheid is het dus allemaal nieuw. De bedoeling is dat we dit seizoen het nog bij trainen gaan houden, en we vanaf volgend seizoen onze matchen spelen in de vriendschappelijke competitie.” Vrouwen die interesse hebben, mogen Emma een berichtje sturen via Facebook.