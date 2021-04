Chris Van Tongelen plant met broer en buur wijngaard van halve hectare in Putte: “Wijnranken worden ter adoptie aangeboden”

Putte Dagprijs van kinderdag­ver­blijf ‘t Stekeltje wordt voortaan berekend op inkomen ouders: “Voor veel gezinnen worden we goedkoper”

13 april Kinderdagverblijf ’t Stekeltje in Putte, gehuisvest op het groene schooldomein van GO! basisschool Alice Nahon, is erkend als TRAP 2B-kinderdagverblijf. De dagprijs die ouders betalen, wordt zo inkomen-gerelateerd.