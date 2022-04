Chauffeur rijdt 43 kilometer per uur te snel in zone 70

Daar flitste de politie een autobestuurder aan maar liefst 113 kilometer per uur. “Dit terwijl er een snelheidsbeperking is van 70 kilometer per uur”, aldus de politiezone. De chauffeur zal binnenkort een proces-verbaal in de brievenbus mogen verwachten. Vermoedelijk zal de chauffeur ook worden gedagvaard voor de politierechtbank in Mechelen. Hij riskeert er dan naast een geldboete tot 3.000 euro ook nog een bijkomend rijverbod. Naast deze hardrijder werden er in de Vaatjesstraat nog 7 andere snelheidsovertreders geflitst. In totaal werden er 547 chauffeurs gecontroleerd. Opmerkelijk: in de Duffelstraat werd er geen enkele chauffeur van de 114 gecontroleerden geflitst.