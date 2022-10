Chauffeur knalt aan 86 kilometer per uur door zone dertig

De politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft in de Eksterstraat in Putte een snelheidsduivel geflitst aan 86 kilometer per uur. Dat is maar liefst 56 kilometer per uur sneller dan toegelaten. De Eksterstraat is een zone dertig. De man zal het binnenkort mogen gaan uitleggen aan de politierechter in Mechelen. In totaal werden er in de Eksterstraat 151 chauffeurs gecontroleerd. Naast deze snelheidsduivel reden er nog 76 andere chauffeur te snel. Zij zullen binnenkort een proces-verbaal in de brievenbus mogen verwachten.