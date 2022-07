Burgemeester Putte ontevreden over nieuwe plannen De Lijn: “Geen bus door centrum Beerzel is een verarming”

“In het voorgestelde openbaar vervoerplan krijgt Putte een betere en snellere verbinding tussen Mechelen en Heist-op-den-Berg, met een halfuurbediening tijdens de daluren en een bus om het kwartier tijdens de spitsuren. Beter, omdat De Lijn gaat inzetten op stiptheid. Sneller, omdat de bus niet meer door de kernen van Onze-Lieve-Vrouw-Waver én van Beerzel zal rijden”, licht Gysbrechts toe. “In het vervoerplan dat nu op tafel ligt, zou Beerzel enkel nog bediend worden door één functionele lijn: de bus van en naar de Keerbergse scholen, met amper twee ritten per dag. Een verarming van ons openbaar vervoernet, wat wij als gemeente altijd hebben aangevochten. Door de verschillende mails en telefoontjes naar De Lijn en het kabinet van de bevoegde minister de afgelopen dagen, heb ik vandaag bevestigd gekregen dat ook de specifieke bus naar de scholen in Onze-Lieve-Vrouw-Waver door Beerzel blijft rijden. Een stap in de goede richting.”

“Niet natrappen”

“Een bus door het centrum van Beerzel lijkt mij nochtans geen onhaalbare vraag. Daarom niet elk halfuur, maar toch één keer per uur. Omwille van beloftes, die later loos bleken, hebben wij dat nieuwe vervoerplan, na extra besprekingen, mee goedgekeurd met de andere gemeenten. Die unanieme goedkeuring was vereist, anders kwamen de middelen voor de hele regio in het gedrang. Zonder consensus tussen de gemeenten zou de Vlaamse regering dit sowieso gedaan hebben, maar dan was er geen onderhandelingsmarge meer. Ik wil dus zeker niet natrappen, we hebben als gemeente mee aan tafel gezeten, er was inspraak, maar onze eisen werden helaas niet ingewilligd.”

Boemelbus

De burgemeester verwijst verder nog naar de halte aan de Mechelbaan – Hoogstraat in Beerzel, die op de route ligt van de snelle verbinding. “Een betere halte-infrastructuur, met voldoende plaats voor auto’s en vooral fietsen is noodzakelijk. En niet alleen aan het kruispunt Mechelbaan - Hoogstraat. Een snellere busverbinding tussen Heist-op-den-Berg en Mechelen kunnen we alleen maar toejuichen, maar de huidige haltes zijn hier niet voor gemaakt. Ik pleit voor de “spoor-oplossing”: een IC-trein tussen twee grote steden betekent toch ook niet dat de kleinere stations vergeten worden? Die worden aangedaan met een L-trein, de ‘boemel’ in de volksmond. Zo’n oplossing kan voor Beerzel ook uitgedacht worden, mits creatief rekenwerk van De Lijn. Er is mijns inziens nog tijd voor aanpassingen.”

Reactie De Lijn

“Met de introductie van basisbereikbaarheid gaan we naar een meer vraaggericht openbaar vervoer. Door het aanbod beter af te stemmen op de vraag, wordt er gewerkt aan het vermijden van overvolle bussen op drukke assen en lege bussen in rustige woonwijken”, klinkt het bij De Lijn. “In Beerzel zal de huidige buslijn worden rechtgetrokken en voortaan via de steenweg (N15) verlopen. De reizigers zullen in de toekomst hun eventuele voortraject tot aan de nieuwe halte afleggen met een alternatief vervoersmiddel, bijvoorbeeld met de fiets of de step. De schoolbediening blijft wel behouden in Beerzel. Een extra aanvullende lijn door Beerzel zou betekenen dat er elders in de vervoerregio zou gezocht moeten worden naar middelen voor deze extra aanvullende lijn, met mogelijk een besparing op een andere aanvullende lijn elders in de vervoerregio. Er werden daarom binnen de vervoerregio afspraken gemaakt met alle gemeenten, die geleid hebben tot een goedgekeurd plan. De bediening van Beerzel zat daar niet bij. Vanuit De Lijn werd geadviseerd om Beerzel mee op te nemen in het vervoer op maat om zo reizigers die minder mobiel zijn naar de steenweg te vervoeren. Dit werd helaas niet weerhouden door de vervoerregioraad.” De startdatum van de nieuwe regeling wordt volgens De Lijn door de Vlaamse Regering vastgelegd.

