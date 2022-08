Broer en zus scheppen vers hoeve-ijs aan Draplei: “Reacties zijn positief dus er komt een vervolg”

“In het nieuws lees en hoor je vaak dat boeren het lastig hebben. Met ons initiatief willen we de mensen laten beseffen dat de boeren nog steeds een meerwaarde zijn voor de maatschappij. Onze ijsjes worden van verse melk gemaakt, melk van de hoeve van onze mama aan de Lierbaan. We zijn beginnelingen in het vak, maar de reacties die we tot nu toe ontvingen waren zeer lovend”, vertelt Lotte. Aan de pop-up ijsbar kan je zowel van een ijsje genieten als een literdoos aankopen. Bezoekers krijgen het gezelschap van de schapen Marcel en Mariëtte bij. “Aangezien iedereen positief is en we het zelf ook leuk vinden, krijgt het zeker nog een vervolg volgend jaar. Misschien dat we het terrein dan nog verder uitbreiden. We blijven dit jaar sowieso tot eind september hier staan. Als het weer meezit mogelijks tot eind oktober”, geeft Maxim mee. De ijsbar is elke zaterdag, zondag en feestdag open van 13.30 tot 20 uur.