Brand beschadigt woning terwijl bewoners op vakantie zijn: “Een geluk bij een ongeluk dat ze niet thuis waren”

Putte Dertig kilometer per uur te snel in bebouwde kom

In de Kleinmannekensstraat in Putte heeft de politie een autobestuurder geflitst aan 80 kilometer per uur. Dat is maar liefst dertig kilometer per uur sneller dan toegelaten. Van de 240 gecontroleerde chauffeurs reden er in totaal 29 te snel.

13 juli