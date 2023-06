Bouw van nieuwe sporthal aan Klein Boom start maandag: “Omnisporthal met padelkooien, kleedkamers, burelen en cafetaria”

De bouw van de nieuwe sporthal op de site van Klein Boom in Putte start op maandag 12 juni. Zit alles mee dan kan het gebouw in de zomer van volgend jaar voor het eerst in gebruik genomen worden. De gemeente maakt ook werk van een aanpassing van de bereikbaarheid van de site. “We willen iedereen de kans geven om naar Klein Boom te kunnen afzakken”, klinkt het.