Bibliotheek organiseert opnieuw voorleesmiddag voor volwassenen

Heist-op-den-Berg Cultuur­raad verspreidt kerststic­kers met gedicht van dorpsdich­ter

Op verschillende locaties in Heist-op-den-Berg vind je binnenkort raamstickers met de allerbeste wensen van de cultuurraad voor het nieuwe jaar. De tekst komt van Dichter bij de Nete Femke Aubroeck. Speciaal voor de eindejaarperiode schreef Femke een wens. “Met dit initiatief willen we als cultuurraad onze gemeente onderdompelen in een warme kerstsfeer. Vanaf 12 december vind je de stickers in het straatbeeld”, klinkt het. In 2023 geeft Femke de fakkel door aan een nieuwe dichter. Daarvoor loopt nog een wedstrijd tot 14 februari 2023. Kandidaten kunnen zich melden via de cultuurraad.

13:42