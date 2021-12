Bestuurder (20) die afgelopen zomer betrokken was bij dodelijk ongeval in Putte opnieuw dronken uit het verkeer gehaald

Mechelen “Er zijn mensen die het nog veel moeilijker hebben”: restau­rants slaan handen in elkaar voor feestmaal­tij­den

Om iedereen met de feestdagen te laten genieten van een lekker menu, slaan verschillende partners de handen in elkaar. Zowel met Kerst als met Nieuwjaar zullen ze in totaal 1.650 diners bereiden voor Mechelaars in kansarmoede. “In de horeca hebben we grote zorgen, maar we mogen nooit uit het oog verliezen dat er mensen zijn die het nog veel moeilijker hebben”, klinkt het bij de restaurants.

