Belgische Discgolffederatie organiseert tornooi in Putte: “Waren onder indruk van parcours in Tinstraat”

Discgolf is een natuursport die erg populair is in Amerika, Japan en Nieuw-Zeeland. Via Noord-Europa doet die ook in onze contreien zijn intreden en hier steeds meer wordt beoefend. Het is een variant van golf, waarbij clubs en balletjes worden vervangen door speciale frisbees. In Putte kan je de sport beoefenen in de Tinstraat. “De discgolffederatie was zo onder de indruk van het parcours in de Tinstraat, dat er in onze gemeente meteen een officieel tornooi zal plaatsvinden. Dit tornooi moet het orgelpunt worden van een feestelijk openingsweekend van het definitieve circuit”, zegt schepen van Sport Jeroen De Cuyper (N-VA).