Beerzels adviesbureau toont kunstwerken in park: “Een bekroning op het werk en de inzet van onze medewerkers en klanten”

In het park rondom het bedrijf worden er kunstwerken tentoongesteld van drie generaties kunstenaars: Hubert Minnebo (82), Philippe Gouwy (64) en Fen de Villiers (33). In het kantoorgebouw kan je ook schetsen en andere kleinere kunstwerken van hen bewonderen. “Deze tentoonstelling is een bekroning op het werk en de inzet van de voorbije twee jaren van al onze medewerkers en klanten”, zegt Johan Cattersel, oprichter van INNOCOM. “Daarom kozen we als thema dit jaar ‘I Love those who yearn for the impossible’. Wie iets ziet of doet wat voor de meesten op dat ogenblik onbegrijpelijk is en dus onmogelijk wordt geacht, dat zijn de pioniers die de wereld veranderen. De kracht van onze drie kunstenaars ligt eigenlijk ook daar: ze zien het beeld al in het blok marmer lang voor anderen dit zien. Op deze wijze is een ondernemer ook altijd een beetje kunstenaar en pionier.” Art in the Park is tot 30 juni gratis en publiek te bezoeken in het park rond INNOCOM aan de Heiststeenweg 131 in Beerzel.