Auto rijdt woning binnen in Putte: slapende bewoner sterft onder brokstukken

Heist-op-den-Berg RESTOTIP. Marcaro uit Heist ruilt na bijna twee decennia ijsjes in voor wijn en tapas

29 juli Zin in iets nieuws, maar weet je niet waar zoeken? In deze reeks lees je elke week over een nieuwe horecazaak die echt het ontdekken waard is. Deze week komt Marcaro aan bod, een klinkende naam in de Heistse horeca. Zaakvoerders Mario Schellens (47 jaar) en Mariane Verlinden (45) gooiden het recent over een andere boeg. “Na jaren tussen het ijs, was het tijd voor een nieuw hoofdstuk”