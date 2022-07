Appartement op gelijkvloers onbewoonbaar na korte, maar felle brand: politie start onderzoek op

Mechelen Katootje maakt met intensief kinekamp kinderdro­men waar: “Financie­ring is grootste beperking”

Dolle pret deze en volgende week in de Mechelse kinepraktijk Katootje. Een handvol kinderen met een motorische beperking is er op HEROES-kamp om er te werken aan hun dromen. Elise wil bijvoorbeeld leren klauteren, Charlotte een handstand leren en Annalina zelfstandig leren stappen. De kans is groot dat deze helden dat straks zullen kunnen dankzij het intensieve revalidatieprogramma. “Er zijn weinig dergelijke projecten in België, maar onze aanpak is veelbelovend”, vertellen de kinesisten. De grootste handicap: de financiering.

6 juli