Ann en Marco vieren 10de jaar als zaakvoerders van broodjeszaak ‘t Krokantje in Beerzel: “Nieuw jasje voor de zaak en klanten kunnen een reis winnen”

“Niet heel veel broodjeszaken kunnen zeggen dat ze al tien jaar meedraaien. Wij namen destijds de zaak over, nadat we tien jaar lang de Spar in Beerzel hadden gerund. Na de geboorte van onze dochter hadden we nood aan vrije tijd. Deze zaak, toen ook al met de naam ‘t Krokantje, stond over te nemen en we zijn op de kar gesprongen. We werken nog steeds heel hard en veel, maar nu kunnen we al eens op verlof gaan”, vertelt Marco. “Om onze tiende verjaardag in de verf te zetten zijn we in februari gestart met ons interieur onder handen te nemen en er kwamen nieuwe togen en koelinstallaties. Ook ons concept is aangepast. Voortaan kan je hier ook voor charcuterie, kaas en speciale hamburgers terecht.”

Trouwe klanten

“Tijdens de zomer geven we onder andere barbecuepakketten weg en in oktober, wanneer we officieel tien jaar lang in de zaak staan, is er een tombola. De hoofdprijs is een reis naar een zonnige bestemming.” Het jubileum is volgens Marco te danken aan het aanbod van de zaak en de trouwe klanten. “We werken altijd met verse producten. Onze salades zijn huisgemaakt, we snijden zelf onze groenten, bakken ons spek en grillen zelf onze kip. We merken ook dat onze speciale broodjes erg in trek zijn en zelfs door een aantal zaken uit de omgeving worden gekopieerd. Misschien moeten we toch maar patenten beginnen aanvragen”, lacht Marco. “Uiteraard konden we deze verjaardag niet vieren zonder onze klanten. Al van bij de start hebben we altijd goed gedraaid en zijn de mensen blijven komen. Er zijn zelfs klanten die speciaal van Duffel, Nijlen en Booischot naar hier rijden voor een broodje. Dat is een mooi compliment voor ons werk.”