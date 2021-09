Aanplanting van Putse wijngaard Domein94 afgerond: “Ook De Romeo’s hebben hier hun eigen ‘wijnstraat’”

Community en glamping

Wie een wijnrank of straat adopteert, krijgt sowieso al een uitnodiging voor het wijnfeest van het domein. Afhankelijk van het bedrag krijg je ook één of twintig flessen van de oogst of meerdere uitnodigingen voor de exclusieve activiteiten op het domein. “Met Domein94 willen we een community opbouwen van vrienden van de wijngaard. Het draait hem om, hier in het midden van al dit groen, tijdens onze feesten leuke momenten te beleven bij een goed glas wijn. De eerste wijnfeesten hebben we ondertussen al achter de rug en waren meteen heel gezellig”, klinkt het. Op de wijngaard wordt er niet alleen gewerkt en gedronken, je kan er ook blijven slapen. Van Tongelen plaatste er drie glamping-tenten, die voordien in zijn tuin stonden. “Tot het einde van dit jaar is Glamping94 quasi volgeboekt, met hier en daar nog enkele vrije dagen in de week”, geeft hij nog mee. Meer informatie over het domein en het adopteren van een wijnrank vind je op www.domein94.be.