Aanhouding van veertiger die brand stichtte in appartement van ex met één maand verlengd

Putte Veertiger sticht brand in flat van ex, maar wordt met enkelband naar huis gestuurd: “En hij zou haar eerder ook al belaagd hebben...”

De verdachte die woensdag werd opgepakt na een brandstichting in een appartement op de Waversesteenweg in Putte is aangehouden door de onderzoeksrechter. Hij kreeg een enkelband. Het gaat om de ex van de bewoonster. Recent zouden er ook al problemen geweest zijn tussen de twee.

14 juli