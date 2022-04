75 groene peters en meters geven startschot nieuwe reeks opruimacties: “Halen zwerfvuil uit 450.000 meter aan bermen”

“We startten ons ‘groene peters en meters’-project op in 2014, omdat we onze inwoners actief wilden betrekken bij de zwerfvuilproblematiek. Acht mensen schreven zich toen in, nu nog geen tien jaar later tellen we maar liefst 75 geëngageerde zwerfvuilopruimers. Hun harde werk is een grote meerwaarde voor de openbare netheid in onze gemeente. We staan zelf verstelt van dit grote succes, en zijn enorm dankbaar om die grote opkomst.”