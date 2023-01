37 scholen van GO! Scholengroep 5 leren over digitalisering in onderwijs tijdens beurs

De omschakeling van klasomgeving naar afstandsonderwijs tijdens de coronacrisis bracht de aanwezigheid van ICT in het onderwijs in een stroomversnelling. Zo voorziet de Vlaamse regering een inhaalbeweging en geeft ze onder meer geld voor de aankoop van laptops. “Maar het aankopen van materiaal is slechts een deel van het verhaal. Het is vooral belangrijk dat je weet hoe je bijvoorbeeld die laptops inzet ten voordele van de leervoortgang bij je leerlingen”, zegt Geert Vernelen, afdelingshoofd ICT van GO! Scholengroep 5 en organisator van de beurs. Op de beurs zijn er, naast workshops van experts, collega-leerkrachten aanwezig die vertellen hoe zij de digitale sprong in hun klas doorvoeren. “Digitalisering van het onderwijs vraagt om een structurele aanpak met een duidelijke visie voor de lange termijn”, vult algemeen directeur Geert Van Hoof aan. “We geven onze personeelsleden tijd en begeleiding om de digitale ommekeer stevig in te bedden in hun manier van werken. De organisatie van deze beurs past in dit beleid evenals de investering in een team van dertien ICT-ers die klaarstaan om onze personeelsleden verder te helpen.” De beurs vindt plaats in de hoofdzetel van GO! Scholengroep 5 langs de Mechelbaan in Putte.