34 hardrijders negeren zone 70: “Topsnelheid bedroeg 116 kilometer per uur”

Kempen/Mechelen 10.000 openstaan­de vacatures in Kempen en Mechelen: “Stijging van 53% in één jaar tijd”

Bedrijven in de arrondissementen Turnhout en Mechelen krijgen hun vacatures alsmaar moeilijker ingevuld. Uit de conjunctuurbarometer van Voka Mechelen-Kempen blijkt dat er in juni maar liefst 10.000 openstaande vacatures zullen zijn. “Dit is alarmerend. Het gaat om een stijging van 53 procent in één jaar tijd”, klinkt het.

19 april