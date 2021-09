Parket opent onderzoek naar verduistering en belangenvermenging bij bedrijven achter Pukkelpop

Slachtof­fer van racisme op Pukkelpop reageert: "Dronken zijn is geen excuus"

21 augustus Een van de vrouwen die op Pukkelpop werd lastiggevallen, heeft gereageerd. "Het is de eerste keer dat ik me belaagd voelde in groep en in een omgeving waar we ons moesten amuseren", zegt de Franstalige Sarah aan RTL-TVI. "Er waren mensen die foto's wilden nemen met ons en mensen die een Nederlands lied zongen over Congo. Het was echt verschrikkelijk." Het parket van Limburg is een onderzoek gestart. De organisatie van Pukkelpop reageert verbolgen op het incident.