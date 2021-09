Parket opent onderzoek naar bedrijven achter Pukkelpop

Heeft Pukkelpop-organisator Chokri Mahassine een financiële reserve van enkele miljoenen ­euro die voor sociale doelen bestemd was, in zijn eigen bedrijf gepompt? En is er sprake van belangenvermenging tussen de verschillende bedrijven achter het festival? De satirische website 't Scheldt beweert in ieder geval van wel. In een uitgebreid artikel, dat eind vorige week is verschenen, beschrijft ze hoe het festival vanuit een vzw is uitgegroeid tot een netwerk van bedrijven, waar het geld verkeerd zou zijn terechtgekomen.