En plots komt Pukkelpop met een lightversie: “Artiesten, maar ook onze eigen crewleden waren vragende partij om toch nog iets te doen”

18 augustus Het was één van de optredens waar heel wat mensen op Pukkelpop lang naar uitgekeken hebben: de show van Billie Eilish. De Amerikaanse zangeres is nog altijd amper 17 jaar maar is wereldbekend. Voor veel tieners is ze een voorbeeld maar dat ze echt een rolmodel is, dat vindt Eilish zelf best raar. “Maar waarom?”.