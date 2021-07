Eerste reacties op annulatie Pukkelpop 2021: van “zeer verstandige beslissing” tot “bandieten”

Pukkelpop gooit de handdoek in de ring

11:36 De organisatie van Pukkelpop heeft besloten om de editie van 2021 te annuleren. Dat werd zojuist aangekondigd. Gisteren had de organisatie tijdelijk de stekker uit de opbouw én de ticketverkoop getrokken. “De spelregels werden vlak voor de wedstrijd aangepast. Dan kan je niet verwachten dat we dat tot een goed einde kunnen brengen”, stelt de organisatie in een reactie bij HLN LIVE.