Zuid-Koreanen zijn datingprofielen met mondmaskers zo beu dat ze er een nieuw woord voor uitvonden: maggikun

Wie niet vies is van Tinder en Bumble weet: de datingwereld is een mijnenveld vol potentiële valkuilen. En de pandemie maakte dat er niet makkelijker op. Sinds corona zijn er steeds meer mensen die op hun profiel een foto met mondmasker gebruiken, en dat maakt het natuurlijk moeilijk om te zien wat voor vlees je in de kuip hebt. Daarnaast zouden we gemaskerde gezichten ook aantrekkelijker vinden. Koreanen zijn die maskerfraude zo beu dat ze er een nieuw woord voor uitvonden: maggikun.

Het is een fenomeen dat we de laatste twee jaren steeds vaker zien: mensen die een foto met mondbescherming gebruiken op hun datingprofiel. Ook in ons land zien we dat steeds vaker op datingsites. Dat merkte bijvoorbeeld lezeres Lize, die een profiel op Tinder heeft. “Vaak worden deze ‘maskerfoto’s’ wel vergezeld van andere foto’s zonder masker, waardoor je meteen weet welk gezicht er achter het masker schuilgaat”, vertelt ze. “Stel dat de eerste foto een is met masker, dan ben ik wel getriggerd om het profiel van die persoon te bekijken. Slim is het dus wel, maar ik zou nooit voor iemand kiezen die enkel foto’s met masker heeft, want dan kom je soms bedrogen uit.”

Bij Koreanen wekt het blijkbaar zoveel frustratie op dat ze er een nieuw woord voor bedachten. ‘Maggikun’ betekent zoveel als maskerfraude. Het is een samentrekking van het Engelse woord ‘mask’ een het Koreaanse woord ‘saggikun’, wat fraude betekent.

Blauwe maskers boven

Momenteel is maggikun een gigantisch modewoord in de Zuid-Koreaanse online datingwereld, want het aantal mensen met een gemaskerde foto op hun datingprofiel is daar blijkbaar gigantisch gegroeid. En dat is niet zo gek. We zouden mensen met mondmaskers namelijk aantrekkelijker zijn beginnen te vinden. Vroeger werden maskers gezien als onaantrekkelijk, omdat ze geassocieerd werden met ziektes. Maar een recente studie van de Universiteit van Cardiff heeft aangetoond dat we ons sinds kort sneller aangetrokken voelen tot gezichten mét masker dan gezichten zonder.

Volgens de studie heeft dat te maken met het feit dat gemaskerde gezichten nu onbewust geassocieerd worden met zorgzaam zijn. Om die reden scoren blauwe maskers qua aantrekkelijkheid het allerhoogste. Daar komt nog bij kijken dat we de laatste twee jaar zoveel mondmaskers gezien hebben, dat het logisch is dat ons brein eraan gewend is geraakt en dat we ze mooier zijn gaan vinden. Vergelijk het met zo’n trend waar je eerst niets van moest weten, maar die je plots toch zelf aanschaft na hem vaak te hebben gezien.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Getty Images

No more maskfishing

Anderzijds zijn foto’s met mondmaskers soms een strategische keuze, om bepaalde delen van het gezicht te verbergen. Ons brein neemt dan een loopje met ons: het vult aan wat we niet zien, in de meest optimistische en allermooiste versie. Met als resultaat: potentiële teleurstelling eens je iemands ongemaskerd gezicht te zien krijgt op een date. Veel Koreanen vinden dat misleidend. Hence maggikun.

Vanwege maggikun werden profielen die uitsluitend foto’s met mondkapjes bevatten sinds kort gebannen van Zuid-Koreaanse datingsites. “Voortaan is slechts één foto met een masker toegelaten per profiel”, aldus Kang Ba-da, de CEO van de dating app Blind Date. Volledig nieuw is het woord maggikun trouwens niet, want in 2020 werd ook al het woord ‘maskfishing' uitgevonden, een samentrekking van ‘mask’ en ‘catfishing’. Catfishing is het fenomeen waarbij iemand online een valse identiteit creëert om andere mensen te misleiden.

Lees ook :