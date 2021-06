Zowel jonge mannen als vrouwen minstens één keer seksueel geïntimideerd op het werk het voorbije jaar

Onveilig op straat: 2 studentes maken pakkende video over seksuele intimida­tie. “Als het al de tiende man is die je aanspreekt, voel je je een prooi”

11:41 1 op de 2 Belgische meisjes neemt weleens een omweg op straat uit angst voor seksuele intimidatie. Dat blijkt uit een onderzoek van Plan International. Het issue krijgt een gezicht – eigenlijk zelfs drie – in een minidocumentaire die twee studentes van Thomas More Mechelen maakten. “We zijn geschrokken van de getuigenissen die we binnenkregen”, zeggen Jasmien (23) en Fien (21). Met de video en de bijbehorende Instagrampagina hopen ze de dialoog opnieuw op te starten, en een plek in het curriculum van scholen te krijgen. “Werkelijk elke vrouw heeft een verhaal.”