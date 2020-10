Zo mooi kan een groene uitvaart zijn

Van een unieke doodskist, persoonlijk drukwerk tot bijzondere rouwkransen: uitvaartdiensten zijn tegenwoordig maatwerk. We doen er alles aan om onze dierbaren een afscheid te geven dat echt bij hen past. Een groene uitvaart sluit perfect aan bij de trend van personalisatie. Was de overledene een grote natuurliefhebber? Dan zorg je met groene uitvaart voor een bijzonder laatste gebaar.

Ga voor groen drukwerk

Een rouwbrief op helder kwaliteitspapier blijft populair, maar je kan het overlijden van een dierbare ook op een milieuvriendelijkere manier bekendmaken. Rouwbrieven op chloorvrij gerecycleerd papier laten drukken is alvast een stap in de goede richting. Maar het kan nog groener: stuur je rouwbericht per mail. Zo maak je het de mensen uit je omgeving meteen ook makkelijker om online hun steun te betuigen, in plaats van een klassieke rouwkaart te sturen. Via rouwplatformen als www.ingedachten.be kan je nabestaanden een persoonlijk condoleancebericht sturen, een virtueel kaarsje branden, een videoboodschap nalaten en zoveel meer. Makkelijk én milieuvriendelijk.

Kies je bloemen bewust

Wilde bloemen zijn een cadeau van moeder natuur. Gekweekte bloemen daarentegen zijn helaas veel minder onschuldig. Tijdens het groeiproces worden immers heel wat chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. En laten we de bijhorende CO₂-uitstoot niet vergeten. Bloemenserres moeten tenslotte dag en nacht verwarmd worden, en dan is er nog het vrachttransport om al dat moois bij de handelaar te brengen. Wil je het ecologisch aanpakken? Denk liever twee keer na over de bloemendecoratie tijdens de dienst en kies een verantwoord biologisch boeketje volgens het seizoen.

Carpool of fiets

Een lange rouwstoet met vervuilende auto’s? Niet de meest milieuvriendelijke manier om afscheid te nemen. Vraag in de rouwbrief om met de fiets naar de uitvaart te komen of zet aan om te carpoolen. Door het aantal wagens te beperken verklein je alweer de ecologische voetafdruk van je afscheidsdienst.

Zoek een milieuvriendelijke kist

Volgens de Vlaamse normen moeten alle doodskisten uit natuurlijk materiaal bestaan, en zijn houtbeschermingsmiddelen en accessoires van niet-afbreekbare materialen verboden. Toch kan het beter. Zo bestaan er tegenwoordig ecodoodskisten, uitsluitend gemaakt uit hout afkomstig van bossen met een herplantplicht. Voor iedere gevelde boom wordt een nieuwe aangeplant. Zo blijft het bos intact. Andere ecologische opties zijn kisten uit riet en karton, momenteel enkel in Wallonië toegelaten. Of ga voor een fairtrade kist, gemaakt uit natuurlijke (hout)materialen zoals pijnbomen, bamboe, wilgenteen, bananenblad en den. Je hoeft trouwens niet per se voor een kist te kiezen: een lijkwade wint aan populariteit. Het lichaam wordt dan door een biologisch afbreekbare doek omwikkeld, zodat er bij het begraven minder vervuilende stoffen vrijkomen. Belgische crematoria laten deze groene varianten nog niet altijd toe omdat hun crematieovens vaak niet aangepast zijn aan de nieuwe alternatieven. Vraag altijd raad aan een begrafenisondernemer.

Denk na over alternatieven voor begraven

Nederlands onderzoek toont aan dat begraven en cremeren quasi even milieu(on)vriendelijk zijn. Er wordt nagedacht over alternatieven die mogelijks groener zijn. Denk bijvoorbeeld aan biocrematie, waarbij het lichaam niet verbrand maar verwaterd wordt of humusatie, waarbij het lichaam in houtsnippers begraven wordt. Of en wanneer deze bij ons hun intreden zullen doen, valt af te wachten. Natuurbegraafplaatsen doen vandaag wel al voorzichtig hun intrede in ons land. Gedenkstenen zijn er uit den boze, wel kan je hier assen verstrooien of in een biologisch afbreekbare urne begraven om in alle rust je dierbare te herdenken.

