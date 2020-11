Zo leeft een overledene met je mee in je mooiste momenten

Een huwelijk, de aankoop van een nieuwe woonst, de geboorte van een kind… Op vreugdevolle momenten in het leven weegt het gemis van een dierbare vaak extra zwaar door. Hoe betrek je een overledene bij je mooiste momenten? 6 liefdevolle tips.

Draag een herinnering

Juwelen zijn zoveel meer dan een klompje zilver of goud. Ze vertellen het verhaal van de persoon die ze draagt. Met de lievelingsketting, favoriete manchetknopen of een bijzondere haarspeld van een dierbare die je verloren hebt draag je hem of haar dichtbij. Erfstukken zijn er om te koesteren en kunnen je op grootse momenten in het leven extra kracht geven. Dat hoeven trouwens niet altijd juwelen te zijn. Knip bijvoorbeeld een hartje uit een kledingstuk van je dierbare en laat het in je trouwjurk naaien. Stop een kleine foto in je kostuumvest of draag het lievelingsparfum van de overledene en voel je zo extra verbonden.

Een liefdevolle vermelding op het drukwerk

Je vrienden en familie laten weten dat je een kindje kreeg of binnenkort in het huwelijksbootje stapt? Door de naam van je dierbare overledene op het drukwerk te vermelden, betrek je hem of haar op een mooie manier bij dit heugelijke moment. Een eervolle titel als extra peter, meter, bewaarengel of getuige laat voelen dat de overledene voor altijd met jullie meeleeft.

Een plekje in de ceremonie

Ook in een huwelijks- of doopviering kan je een overledene een bijzonder plekje geven. Vraag bijvoorbeeld om de naam van je dierbare te vernoemen of steek een symbolische kaars aan om hem of haar te gedenken. Misschien voel je er iets voor om een stoel voor de overledene te reserveren? Die kan je met een bloem, foto of betekenisvolle tekst mooi aankleden. Hoewel zo’n lege plek best confronterend kan zijn, is het een pakkende manier om een verloren geliefde letterlijk dichtbij te brengen. Vraag je fotograaf eventueel ook om enkele beelden te nemen waarop de portretten van je lost ones duidelijk in beeld zijn. Een tastbare herinnering voor het leven.

Subtiele symbolen

Een overledene bij belangrijke momenten betrekken kan ook met subtiele symbolen. Speel bijvoorbeeld de lievelingsmuziek van je dierbare of dans op nummers die voor jullie een speciale betekenis hadden. Muziek roept voor velen mooie herinneringen op. Je kan ook een mooi gedenkhoekje creëren met foto’s en kaarsen. Of serveer zijn of haar lievelingsdrankje en breng een toost uit waarbij je vertelt hoeveel hij of zij voor je betekende.

Zeg het met bloemen

Aan iedere bloem hangt een unieke betekenis vast. Bloemen met een bijzondere symboliek geven vorm aan je gemis. Of decoreer je feesttafel met de lievelingsbloemen van de overledene. Ook in je bruidsboeket kan je hem of haar met je meedragen. Zo is het in Amerika erg populair om een kleine medaillon met een foto van de overledene in je bloemstuk te verwerken. Of breng je trouwboeket na de ceremonie naar het graf van je dierbare. Het moment waarop Laura in Blind Getrouwd haar trouwboeket op de grafzerk van haar overleden mama legde, liet niemand onberoerd.

Post voor de hemel

Er is nog zoveel dat je zou willen zeggen, zeker op belangrijke momenten in het leven. Een ballon oplaten met een persoonlijk tekstje kan op zo’n dagen een extra steun zijn. Ook kinderen die het verlies nog moeilijker vatten kunnen de overledene zo vertellen over hun eerste schooldag of een speciale gebeurtenis. Een klein symbool met een grote betekenis.

Op zoek naar meer inspiratie en tips rond rouwverwerking? Kijk op dela.be.