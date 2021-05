Zo genieten Vlamingen van me-time volgens de satirische Sara Leemans. “Kaat zweert bij minstens één warm badje per week”

De fermette-Vlaming

De Dansaert-Vlaming

Jozefien neemt een sabbatjaar. Na haar eerste jaar fulltime werken heeft ze nood aan wat meer ‘headspace’. Met wat sponsoring van haar ouders richtte ze in het herenhuis van haar en vriend Willem een meditatiekamer in. Alles in de kamer brengt haar tot rust: van de designmeubels en -kaarsen tot de gepersonaliseerde geuren. Wanneer ze onder een koffie vriendin Eva aanraadt om hetzelfde te doen, legt Eva uit dat dat niet evident is “met werk, kinderen ...” Jozefien vindt die redenering belachelijk: “Tijd heb je niet, tijd maak je!”

De doorsnee-Vlaming

Voor een zenmomentje is er weinig plaats in het leven van Kaat en Steve. Tussen thuiswerk, twee jonge kinderen en een huis renoveren in (écht, die badkamer moet tegen de zomer in orde zijn!) is er weinig tijd over. Toch probeert Kaat af en toe een momentje te vinden voor wat me-time. Op Instagram leest ze genoeg mommy bloggers die het belang van een momentje voor jezelf uitlichten: “Tijd heb je niet, tijd maak je!”, klinkt het. Kaat staat er prat op minstens één keer per week een warm badje te nemen, bruisbal en tijdschrift incluis … tot een van de kids weer voor de deur staat. Kaat investeerde dan maar in een Boeddhabeeldje en kristallen “om toch iets in huis te hebben dat rust uitstraalt en kracht geeft”.