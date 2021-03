Zo gaan Vlamingen om met hun honden, volgens de satirische Sara Leemans: “Louis, vernoemd naar Louis Paul Boon, heeft een eigen Instagrampagina”

De doorsnee-Vlaming

Kaat en Steve realiseerden zich tijdens de lockdown dat ze toch iets meer tijd hadden dan anders, en dat er plek was voor een vijfde familielid ... met een staart. “Dan zijn we ook ineens wakker, en hebben we wat meer beweging!”, aldus Steve. Kaat wist meteen wat ze wou: een schattige puppy van een bepaald ras, zoals ze die steeds op ­Instagram zag voorbijkomen. Bij het asiel vingen ze bot, dus gingen ze op het internet op zoek naar een nestje. Wat Kaat even uit het oog verloor, was dat puppy’s groot worden. Na een half jaar bleef er weinig over van haar collectie pumps, en die witte tapis-plain in de slaapkamer ... die is niet langer wit.