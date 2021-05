Zo ervaren Uwi, Evi en Kathleen holebi- en transfobie: “‘Geysels is lesbi’ stond er in het groot op de schoolmuren geschreven”

“Ik hield er een geheim leven op na waarin ik experimenteerde met vrouwenkledij en bezoekjes aan homodiscotheken. Mijn ex-vrouw schold me de huid vol: een vuil janet, dat was ik. Een freak of nature, zo voelde ik me." Vandaag, op de Internationele Dag tegen Holebifobie en Transfobie, vertellen Evi, Kathleen en Uwi over de woelige waters die ze als LGBTQ+-persoon sinds hun coming-out moeten doorzwemmen. Van uitgelachen worden op straat tot geteisterd worden op het werk. “Het is hard wanneer je beledigd wordt om wie je bent, om iets waar je niets aan kan doen.”