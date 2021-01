Zo doen Vlamingen aan solden shoppen volgens de satirische Sara Leemans: “We maken er een familiedagje langs de A12 van’”

De doorsnee-Vlaming

Kaat en Steve zijn al jaar en dag fervente koopjesjagers. Enkele jaren geleden raakte Kaat zelfs volledig in de ban van ‘couponing’, nadat ze had gezien dat Kourtney dit er als hobby op nahield in Keeping up with the Kardashians. De kelder staat nog altijd vol met blikken tomatenpuree, dozen tandenstokers en liters bruiswater: “Je weet maar nooit!”. Dit weekend trekken de twee met de kids op de achterbank en een koffer met picknicktafel, koelbox en paraplu’s (het regent deals!) richting het landelijke Deurne. “De rijen aan de grote ketens zijn lang, dus we maken er een familiedagje langs de A12 van!”, klinkt het.