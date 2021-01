Zo brengen politici hun vaccinatiecentra in orde, volgens satirisch Instagram account ‘Dansaertvlamingen’: “Discussies over de koffie in de ‘ontspanningsruimte’”

Sara Leemans van het Instagramaccount ‘Dansaertvlamingen’ schrijft in NINA elke week satirische stukjes over álle Vlamingen. Ze steekt zowel de draak met de doorsnee-Vlaming als met de fermettebewoner en de inwijkelingen van hippe straten zoals de Brusselse Dansaertstraat. Een kwestie van onszelf wat te relativeren. Deze week: hoe bereiden onze Vlaamse politici de opstart van hun vaccinatiecentra voor?

De fermette-Vlaming

Eddy is de burgemeester van Aartsegem. Hoe lang hij het ambt al bekleedt, weet niemand precies, maar laat ons zeggen dat de gemiddelde veertiger die onder de kerktoren bleef plakken niet anders heeft geweten dan burgemeester Eddy. Hij bereidt het lokale vaccinatiecentrum al voor sinds de eerste golf, hij had er toen al vertrouwen in.

Als hij langsgaat om te kijken hoe het staat met de voorbereidingen, denkt hij terug aan hoe hij in deze parochiezaal voor de eerste keer een kus deelde met zijn vrouw op de aspifuif, allicht ergens in de jaren 60. De Vlaamse gemeenschap, het federale niveau en de partijtop zijn voor hem één pot nat, die hij aanduidt met

‘Brussel’. Zelfs als een beslissing eerst door de provincie moet worden goedgekeurd, zegt Eddy: “Dat moet eerst naar Brussel!”, hoewel het provinciehuis één dorp verder gevestigd is.

De doorsnee-Vlaming

Veerle is burgemeester van de doorsnee Vlaamse gemeente, vlakbij de rand van de stad. Veerle is niet enkel burgemeester, maar ook fractieleider, senator en partijvoorzitter. Hoe ze dit alles combineert met een gezin van vier is voor velen een raadsel. In haar autobiografie ‘V’ vertelt ze hoe ze begon in de koelruimte van de plaatselijke Colruyt en opklom tot de partijtop. Achteraf bleek dit een studentenjob die ze maar twee weken volhield, alvorens met haar trolley de trein op te vluchten richting Leuven en de fakbar rechten in te duiken.

Toen haar in De Afspraak gevraagd werd hoe het stond met het vaccinatiecentrum in haar gemeente vroeg ze: “Hoezo?” snel gevolgd door “We zijn een onderzoekscommissie gestart, op dit moment gaat het tussen twee

cultuurhuizen”.

De Dansaert-Vlaming

Rasechte stadspoliticus Ezra is schepen ... denken we. Hij was ooit werkzaam in de culturele sector, alvorens hij lid werd van de oppositie in De Grote Stad. Hij zou een rasechte stedeling zijn, maar uit onderzoek blijkt hij toch afkomstig uit de rand en is hij verrassend goed in hockey. Ezra neemt graag selfies bij activiteiten van ‘diverse wijkorganisaties’ met de hashtag #GoedBezig. Ezra werd aangesteld om de coördinatie van het vaccinatiecentrum in De Grote Stad op te volgen.

Het centrum is volgens hem ‘echt bijna klaar’. Hij onderhandelt momenteel met enkele binnenhuisarchitecten over welke kleuren er verwerkt zullen worden in de terrazzovloer en welke branders er zullen zorgen voor baristaproof koffie in de ‘ontspanningsruimte’. Hij brengt binnenkort een sokkenlijn op de markt.

