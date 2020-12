Zo beleefden Belgische jongeren 2020: “Dit jaar was een shitshow. Maar het bracht ons wel dichter bij elkaar”

2020 was voor niemand een makkie. Ook niet voor de Belgische jeugd. In het jaarboek van het Brugse jongerenplatform ‘Jong Volk’ vertellen 100 Belgische jongvolwassenen hoe zij 2020 beleefden, waar ze mee worstelden, welke verrassingen uit de bus kwamen en wat ze van 2021 verwachten. We bundelen de vijftien leukste. “Wanneer stinken mijn kleren nog eens naar bier?”

1. Jana Germanus (27)

‘Lomp en lief. Ik doe nochtans mijn best’

“2020 voelde als een rollercoaster, zo eentje waar je nadien moet van kotsen.”

2. Elias Verrecas (32)

‘Goudsmid, dj’

“Afscheid nemen van mijn oudere broer is zowat het ergste dat ik kon meemaken. Maar zijn tweeling zien geboren worden, is een mooi geschenk om de pijn te verzachten. Covid zorgde voor een interessante periode voor mij, die ik zeker kon gebruiken. Tip: omarm de schoonheden uit deze periode zodat ze nog mooier worden hierna.”

3. Michiel Merlevede (22)

‘Gepassioneerd ex-filmstudent die op zoek is naar drukte en bezigheid om de dagen te vullen en bij te leren.’

“Ik ben afgestudeerd, maar het voelt niet zo.”

4. Elmo Gantois (16)

‘De puber’

“2020 in één zin? Ik doe het straks wel.”

5. Brecht Vanhoutte (20)

‘Fotograaf, film- en designliefhebber, stem achter podcast ‘Katerkunst’’

“Dit jaar duurt carnaval wat lang. Iedereen loopt met maskers en ik drink te veel. Er zijn nadelen, maar het blijft kleurrijk. We kunnen veel meer doen dan we denken in een lockdown en ik wens iedereen dan ook een productief 2021.”

6. Sander De Maré (26)

‘Alles is mogelijk’

“2020 was één grote shitshow, maar het heeft ons dichter bij elkaar gebracht en ons doen genieten van elk moment dat we samen konden delen. Het leerde ons opkomen voor elkaar en openbaar een dikke fuck you te doen naar mensen die hier niet in volgden. Ik hoop dat alle remmen los mogen in 2021, op elk vlak, dat de zotste dingen gecreëerd en georganiseerd zullen worden. Ik hoop ook dat er nog meer gewerkt zal worden aan eenheid, gelijkheid en liefde voor elkaar.”

7. Eline Week (22)

‘Oceanlover’

“Je mondmasker afrukken wanneer je opnieuw in de auto stapt is het nieuwe ‘je beha uitdoen wanneer je thuiskomt’ geworden.”

8. Iris Benoot (19)

‘Dichteres’

“In 2020 heb ik veel huidhonger ervaren. Ik hoop dat ik volgend jaar mezelf terug mag vinden in de gezelligheid van de koten van mijn vrienden. Met de nodige hoeveelheid knuffels natuurlijk!”

9. Zazie Muylle (20)

‘De feministe’

“Wanneer stinken mijn kleren nog eens naar bier en zijn mijn armen stijf van die te lang in de lucht te houden?”

10. Remo Sohier (17)

‘Creatief’

“2020 was een jaar waarin ik meer te weten kwam over de wereld. Het was het jaar dat wereldwijd de aandacht van mensen trok door de ene gebeurtenis na de andere. Ik vind dat we in dit jaar zien dat de wereld meer en meer verdeeld raakt, in verschillende opzichten. Mensen krijgen extremere gedachten, onder andere door extreme leiders, waardoor er nu veel verdeeldheid is. Dat is ergens logisch, want 2020 was een ‘schermjaar’ zonder fysiek contact. Hopelijk lossen we de komende jaren onze fouten op en zien we dat we dingen ook anders kunnen aanpakken.”

11. Bram Baas (27)

‘Levensgenieter’

“Zelfs in de donkerste periodes is er altijd licht te vinden.”

12. Emiel De Kersgieter (23)

‘Drummer, dj, trotse KSA’er’

“2020 was godverdikke pittig, op élk vlak. Maar ja, ‘we hebben toch niet te klagen, hè’. Zolang we in 2021 maar opnieuw écht jeugdig mogen en kunnen zijn, in plaats van genageld aan onze computerschermen met eindeloze to-dolijsten.”

13. Octavie Ide (21)

‘Cultuurmanagement, vrienden, reizen, dansen, sporten, koken, concertjes, film, creatief’

“2020 was een jaar van creatief, veerkrachtig en geduldig zijn. Van volwassener worden, comfort, rust én kracht vinden in mezelf en waar ik voor sta. Van fascinatie voor de schoonheid van mijn vrienden, en van toch wel een beeeeetje gevloek door Covid-19. Ik duim voor een spetterende heropstart van de cultuursector en hoop dat de activistische zaadjes die in 2020 werden geplant, tot bloei komen in 2021.”

14. Nina Everaert (24)

‘Doornroosje’

“De lockdown was voor mij leren schakelen in alles wat ik wist over ‘creatief zijn’. Ook werd ik gedwongen om vriendschappen en liefde onder de loep te nemen. Hoe bereik je mensen als je ze niet meer mag zien? In moeilijke situaties komt soms het beste in jezelf en andere mensen naar boven. Ook tijdens een periode waarin ik geforceerd werd om stil te staan, heb ik grote sprongen vooruit gemaakt en mijn leven nieuwe wendingen kunnen geven.”

15. Manon Defloo (18)

‘Danseres’

“Ze zeggen dat dans geen groepssport is, maar ik miste het om samen met anderen te bewegen op muziek. Hopelijk mogen we volgend jaar opnieuw met onze groep op het podium staan, want daar voel ik me echt thuis.”

Over Jong Volk

Jong Volk is een online contentplatform voor Brugse jongeren, dat wil tonen dat de stad leeft en veel jongeren er met creatieve projecten bezig zijn en boeiende verhalen te vertellen hebben. Het geeft de ideeën en ondernemingen van Brugse jongeren een zichtbare plaats. In hun prachtige ‘jaarboek’ lieten ze 100 Brugse jongeren aan het woord over 2020 en 2021, aangevuld met portretten en illustraties van 20 Brugse creatievelingen. Zo wil Jong Volk dit ongewone jaar voor jongeren op papier vereeuwigen.

