Zangeres en slachtoffer FKA twigs is het gezicht van nieuwe campagne tegen seksueel en huiselijk geweld

De muzikant verschijnt in een geanimeerde video voor het nieuwe initiatief, genaamd Join The Chorus, die gelanceerd werd door de Britse huiselijk geweldorganisatie No More Foundation, het Commonwealth Secretariat en creatief bureau GentleForces.

In de clip vraagt twigs om collectieve actie, om geweld tegen vrouwen en meisjes te helpen voorkomen. “Thuis", steekt ze van wal in de video, “Het zou een plek moeten zijn waar we ons veilig voelen. Maar voor sommigen is het een gevaarlijke plek waar ontsnappen onmogelijk is. Waar één stem misschien in dovemansoren valt, kan een lied niet genegeerd worden. Samen kunnen we de mensen bevrijden die gebukt gaan onder huiselijk- en seksueel geweld.”

Twigs deelde de clip ook op haar eigen instagramaccount, dat ruim twee miljoen volgers heeft. “Hoe meer we onze stem laten horen, hoe meer we de stilte verbreken rond huiselijk- en seksueel geweld”, schrijft ze eronder. “I’m proud to #JoinTheChorus in support of survivors.” In december vorig jaar klaagde twigs haar ex-vriend, acteur Shia LaBeouf, aan voor aanranding, seksueel misbruik en het veroorzaken van emotionele ontreddering.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook