Zangeres en actrice Camille Dhont komt uit een familie van vroege vogels: “Uitgaan, dat heb ik nog niet veel gedaan”

Ben je een vroege vogel of een nachtraaf? Die vraag stellen we elke week aan een bekend gezicht. Deze keer aan de beurt: zangeres en actrice Camille Dhont. De zin om vroeg op te staan zit in haar DNA. “Mijn vader staat zelfs in het weekend om 6 uur op. Zo erg is het bij mij niet. Ik kan nog slapen tot 8 à 9 uur.” Het nieuwe talent klapt uit de biecht over haar andere ochtendgewoontes, haar samenwerking met Regi en hoe ze zelfs bij ‘Friends’ in de zetel in slaap valt.