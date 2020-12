Worden we in 2021 gelukkiger dankzij Omoiyari, de Japanse kunst van compassie?

Jongeren delen massaal hun ‘mental health score’ online dankzij Belgische zelf­hulpapp: “Het is een noodkreet”

17 november Vroeger waren mentale problemen het laatste dat je op sociale media zou gooien. Maar nu de eenzame lockdowns hun tol eisen, gebeurt het massaal. De Belgische mental health app ‘MijnKwartier.be’ ontwikkelde een zelftest voor je mentale gezondheid. Deze is vooral populair bij jongeren die nu massaal hun mentale score delen op Tiktok: de challenge met hashtag #15Minutes4Me is goed voor meer dan 8 miljoen hits. Bedenker van de app Dr. Paul Koeck, huisarts en psychotherapeut, heeft het over een noodkreet. “Wanneer je langs die Tiktokfilmpjes scrolt, krijg je maar weinig vrolijke gezichten te zien.”