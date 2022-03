Wim (39) had een gokverslaving. “Op één dag heb ik 10.000 euro gewonnen én verloren”

“Het hield me volledig in de ban. Soms zette ik zelfs mijn wekker in het midden van de nacht om nog weddenschappen te plaatsen.” Wim (39) houdt van voetbal, maar wanneer hij begint te gokken op wedstrijden, verliest hij grip over zijn leven. Hij kan er niet mee stoppen en verliest bakken geld. Ervaringsdeskundige en verslavingscoach Arne Nilis legt uit waarom gokken zo meeslepend is en waarom dit probleem meer verborgen blijft dan andere verslavingen.