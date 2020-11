Wil je met me rouwen? Onze journaliste doet een ‘familieopstelling’ om in het reine te komen met het overlijden van haar moeder

1 op de 20 Vlamingen twijfelde ooit aan zijn/haar/hun gender

25 oktober Vroeger was er veel taboe rond transgenders. Gelukkig wordt dat steeds meer opengebroken: acht op de tien Vlamingen vinden dat transseksualiteit bespreekbaarder geworden is. Toch is er nog veel werk aan de winkel, want 11 procent vindt ‘het niet kunnen’. Dat toont een nieuwe studie van iVox aan, die werd uitgevoerd in opdracht van JOE voor het radioprogramma ‘Love, Sex & Drama’ met presentatrice Tess Goossens.